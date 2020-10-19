19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Dörtyol meydanındaki Atatürk Anıtı'na, ilçedeki muhtarlar tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Karacaören beldesi Seka Mahalle Muhtarı Nurettin Onuş, törende yaptığı konuşmada, "Seçimle göreve gelen muhtarlarımız, kamu düzeni içerisinde etkili olduğu kadar halkımızın arasında da sosyal ve ekonomik hakların aranmasında vatandaşlarımızın huzur ve refah içerisinde yaşaması için demokratik ve eşitlik ilkesinin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir." ifadesini kullandı.

Törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, Karacaören Belediye Başkanı Muhterem Algül, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çakır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.