19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Sakarya Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret etti.

Federasyonu ziyaret ederek muhtarların gününü kutlayan Kaya, muhtarların fedakarlık ve sevgi gerektiren bu zor görevi büyük bir özveriyle yerine getirdiğini söyledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü olarak, muhtarlarla devamlı iletişim halinde olduklarını belirten Kaya, "İstişare kültürüne dayalı hizmet anlayışımızla Sakaryamızın asayiş ve güvenlik yönünden daha huzurlu bir şehir olması için muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bizler için çok kıymetli olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem de ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'ya hem muhtarların yanında hem de onlarla iletişim halinde olduğu için teşekkür etti.