19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tomarza Hükümet Konağı önündeki törende Kurtuluş Mahalle Muhtarı Cafer Özçetin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Daha sonra burada bir konuşma yapan Özçetin, Türkiye genelinde 50 bin 292 muhtarın görev yaptığını belirtti.

Muhtarlık makamının seçmen tarafından 24 saat kapısının çalınabileceği siyasal olmayan tek müessese olduğuna dikkati çeken Özçetin, "Muhtarlık müessesi 21. yüzyıla yakışır koşullarda hizmet etmesi için yeni bir köy ve mahalle kanununa ihtiyaç duyulmaktadır." diye konuştu.

Programa katılan muhtarlar daha sonra Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i makamında ziyaret etti.