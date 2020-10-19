Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Bedrettin Uğuş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Kolludere Köyü Muhtarı Cengiz İnan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törenin ardından muhtarlar, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.