19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz mesajında, köy ve mahalle muhtarlarının vatandaşlarla kurumlarımız arasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Baskil Kaymakamlığı olarak muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hepimizin öncelikli amacı Baskil'imizi hak ettiği en iyi yere getirmektir.

Bizler her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Bütün muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum."

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise mesajında, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli görevler üstlendini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projelerimizin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında, vatandaşa doğru hizmeti götürebilmek için muhtarlarımızın görüş ve önerileri her zaman vazgeçilmez olmuştur. Bu vesile ile başta ilçemizdeki çalışma arkadaşlarım olan muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlarım, hizmetlerinden dolayı tüm muhtarlarıma teşekkür ederim."