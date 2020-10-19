19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü

19.10.2020 18:09
19 Ekim Muhtarlar Günü, System.String[]

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Konya'daki muhtar dernekleri başkanları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Konya'daki muhtar dernekleri başkanları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın kentteki muhtarların hepsine şehre sağladıkları katkı için teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, 31 ilçede bulunan bin 154 mahalle muhtarı ile uyum içinde çalıştıklarını ve şehrin geleceğini inşa etmek için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Uğur İbrahim Altay, Muhtarlar Günü, Konya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

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