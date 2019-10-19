Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu'da kutlandı
Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu'da kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu'da kutlandı

1 saat önce

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çorlu'da kutlama programı düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu'da kutlandı, System.String[]

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çorlu'da kutlama programı düzenlendi.


Çorlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Çorlu'da Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şeyhsinan Mahallesi Muhtarı da olan Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Sarıer, protokol üyeleri, birim amirleri, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Muhtarlar Günü, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu'da kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]