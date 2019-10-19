Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü Darende'de kutlandı
Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü Darende'de kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Darende'de kutlandı

32 dakika önce

19 Ekim Muhtarlar Günü, Malatya'nın Darende ilçesinde de kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü Darende'de kutlandı, System.String[]

19 Ekim Muhtarlar Günü, Malatya'nın Darende ilçesinde de kutlandı.


İlçe Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ile başlayan program İstiklal Marşının okunması ve Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik, "Seçimle göreve gelen muhtarların anılacak bir günü yokken, Cumurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın 19 Ekim gününü muhtarlar günü olarak belirlemesinden dolayı kendisine minnettarız" dedi.


Muhtarların fedekarca görev yaptığına dikkat çeken Çelik, vatandaş ile devlet arasında köprü olduklarını belirterek, mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde önemli bir rol üstlendiklerini kaydetti.


Hükümet konağı önünde yapılan törenden sonra belediye tesislerine geçen muhtarlara burada ikramlar ile toplantı yapıldı. - MALATYA

Muhtarlar Günü, Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:59 Kaynak: İHA
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