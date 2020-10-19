19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı. Saygı Duruş'unda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşma yapan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar,'Muhtarlığın ciddi bir müessese olduğuna değindi. Çınar, "Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifade ile devlet ve vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlığın yerel idareyi temsil eden kurumları arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bu günü bizlere 'muhtarlar Günü' olarak hediye eden başta cumhurbaşkanımıza ve gazi meclisimize teşekkürlerimi sunuyorum, geçmiş dönemlerde görev yapmış muhtarlarımıza saygılarımı sunar, ahirete intikal etmiş, görevi başında şehit olmuş tüm muhtarlarımıza Allahtan rahmet dilerim. Görevi devam eden tüm muhtarlarımızın19 ekim muhtarlar gününü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK