Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor
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19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor

1 saat önce

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Köy ve Mahalle Muhtarları, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor, System.String[]

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Köy ve Mahalle Muhtarları, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti.


Karadeniz Muhtarlar Federasyonu ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas beraberinde Köy ve Mahalle muhtarları ile birlikte Vali Bektaş'a ziyarette bulundu.


Vali Bektaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; "Gününüzü kutluyorum. Muhtarlık kurumu en köklü, eski kurumdur. Köy, mahalle muhtarlarımız var. Büyük şehirleşme sürecinden sonra köy muhtarlığı bitiyor, mahalle muhtarlığı başlıyor. Sistemde bütün şehir uygulamalarından aksaklıklar giderilecek. Muhtarlarımızla diyaloğumuz güzel. Bütün işleri bitirmek mümkün değil, zorlukları da biliyoruz. Herkes muhtarı arıyor. Muhtarımızın mutlu, başarılı, üretken olması lazım. Biz muhtarların değerini biliyoruz. Umarız daha güzellikler olur."


Dernek Başkanı Şerafettin Nas'da; "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi Külliyede ağırladı, bu yıl 5. yılını kutluyoruz. Muhtarlarımızın günü olsun istedik, elbette sorunlarımız var. Cumhurbaşkanımız yasa paketini de açıklayacak. Bizler kamu görevi yapıyoruz. Köylerimizde ve mahallelerimizde kolluk kuvvetlerine yardım etmek en büyük görevimiz" dedi. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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