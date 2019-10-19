Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor
Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor

35 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, demokrasinin en köklü örneğini temsil eden muhtarların, seçimle iş başına geldiğini ve kamu yönetim zincirinin ilk halkası olduklarını ifade etti.

Mahalle ve köy muhtarlarının günlerini kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Şentürk, şunları kaydetti:


"Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olmaları açısından son derece önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız devletin gören gözü, işiten kulaklarıdır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımızın günlerini kutluyorum."

Belediye Başkanı Şahin


Belediye Başkanı Şahin de muhtarların yaptıkları görevler ile taşıdıkları sorumluluğa dikkati çekti.

Yerel yönetimlerde görev üstlenen muhtarların günlerini kutlayan Şahin, şunları ifade etti:


"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Özellikler belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında ve sorun ile taleplerin alınmasında muhtarların önemi büyüktür. Bizler yönetim anlayışımızda her zaman muhtarlar ile iletişim halinde olarak, mahallelerimiz ve halkımız için en güzel hizmeti sunmanın gayretindeyiz."

Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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