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19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru

13 dakika önce

Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü törenle kutlayacaklarını belirtti.

19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru, System.String[]

Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü törenle kutlayacaklarını belirtti.


Nas, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhtarlar Günü ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.

Geçen hafta Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdiklerini hatırlatan Nas, "Ardından yurt genelinde kutlayacağımız günümüzle ilgili toplantımızı sayın bakanımızın nezdinde gerçekleştirdik. 18 Ekim'de ilk önce sayın valimizi ardından belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. 19 Ekim'de de valilik önünde törenimiz olacak." diye konuştu.

Şerafettin Nas, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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