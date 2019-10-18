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19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru

1 saat önce

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği (AMD) üyeleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru, System.String[]

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği (AMD) üyeleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek devletin vatandaşa dokunan eli muhtarlık müessesesi vatandaşa götürülen hizmetinde bir parçası olduğunu belirtti.

Muhtarların bulundukları mahalle ve köylerde devletin gözü ve kulağı olduğunu aktaran Vali Tutulmaz, "Böylesine önemli bir görevi üstlenen, demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Muhtarlar, valiliğin ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Başkan Zeybek de ziyarette yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımız. Mahallelerdeki gözümüz, kulağımız. Sorumlu oldukları bölgeyi, mahalleyi çok iyi tanıyan muhtarlarımızın destekleriyle hedeflediğimiz hizmetleri daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Ziyaretlere AMD Yönetim Kurulu Başkanı Suat Uygur ve mahalle muhtarları da katıldı.

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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