19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru

18.10.2020 13:25
19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru, System.String[]

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, 19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak kabul edildiğini anımsattı.

Tutulmaz, şunları kaydetti:

" Türkiye'de 1829'dan bugüne faaliyetlerini sürdüren muhtarlık müessesesi, demokrasimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşantımızın olmazsa olmazı ve önemli mihenk taşlarından birisidir. Yürüttükleri pek çok görevlerinin yanında, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini devletimizin kurumları nezdinde takip etmek, iletmek gibi bir kamu görevini yerine getiren muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Hem devletimizi hem de vatandaşlarımızı temsil ederek büyük bir sorumluluk, gayret ve özveriyle hizmet ifa etmektedirler.

Değerli muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet noktasında bizlere ulaştıracakları ihtiyaç ve beklentileri önemsiyor, vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli, aksamadan, birlikte hareket ederek, uyum ve işbirliği içerisinde yürütülmesine büyük özen gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli köy ve mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar, başarılar ve esenlikler diliyorum."

Mustafa Tutulmaz, Muhtarlar Günü, Zonguldak, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru - Son Dakika

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