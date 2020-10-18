19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, 19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak kabul edildiğini anımsattı.

Tutulmaz, şunları kaydetti:

" Türkiye'de 1829'dan bugüne faaliyetlerini sürdüren muhtarlık müessesesi, demokrasimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşantımızın olmazsa olmazı ve önemli mihenk taşlarından birisidir. Yürüttükleri pek çok görevlerinin yanında, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini devletimizin kurumları nezdinde takip etmek, iletmek gibi bir kamu görevini yerine getiren muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Hem devletimizi hem de vatandaşlarımızı temsil ederek büyük bir sorumluluk, gayret ve özveriyle hizmet ifa etmektedirler.

Değerli muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet noktasında bizlere ulaştıracakları ihtiyaç ve beklentileri önemsiyor, vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli, aksamadan, birlikte hareket ederek, uyum ve işbirliği içerisinde yürütülmesine büyük özen gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli köy ve mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar, başarılar ve esenlikler diliyorum."