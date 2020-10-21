19 Ekim Muhtarlar Günü'ne katılamayan muhtara sürpriz ziyaret - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü'ne katılamayan muhtara sürpriz ziyaret
21.10.2020 13:10
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne geçirdiği ameliyat nedeni ile katılamayan muhtara sürpriz bir ziyaret yapıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne geçirdiği ameliyat nedeni ile katılamayan muhtara sürpriz bir ziyaret yapıldı.
Pazaryeri Beşikli Mahallesi Muhtarı Mehmet Keleş, geçirdiği ameliyat yüzünden geçtiğimiz gün kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü programına katılamamıştı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Mehmet Keleş'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileterek muhtarlar gününü kutladı.
Başkanların yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getiren Muhtarı Mehmet Keleş, Başkan Tekin'e Başkan Soydan'a teşekkür etti. - BİLECİK
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