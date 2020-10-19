19 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
10.45 Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunacak.12.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Alman ekibi Leipzig karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, Almanya'ya hareket edecek. 17.30 Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.18.30 Leipzig, Başakşehir maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.19.30 Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.20.00 Başakşehir, Red Bull Arena'da yapacağı antrenmanla Leipzig maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ-Takım izinli
SÜPER LİG20: 00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor20: 00 Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor
TFF 1. LİG
19: 00 Akhisarspor - Menemenspor
- Kaynak: DHA
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