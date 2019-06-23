Son Dakika Haberleri: "19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği"
Son Dakika Güncel Haber

"19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği"

22 saniye önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Balkan Türkleri Derneği'nce 19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği gerçekleştirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Balkan Türkleri Derneği'nce 19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Balkan Türkleri Derneği'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen Etli Kazan Pilav Günü etkinliğinin 19.'su gerçekleştirildi. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisinde düzenlenen ve mübadilleri bir araya getiren etkinliğe Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi ve İlkadım Belediyesi de destek verdi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Buğra Özata, derneklerinin bin 500 üyesi olduğunu ve üye sayısını artırmak istediklerini söyledi. Özata ayrıca, etkinliğe gelen herkese teşekkür etti.

Özata'nın konuşmasının ardından, protokol üyelerinin katılımıyla protokol kazanı açıldı ve katılımcılara etli pilav ikram edildi. Etkinlikte ayrıca, halk oyunları gösterisinde de bulunuldu. Etkinlikte elde edilen gelir ile öğrencilere burs verilecek.

Etkinliğe, Tekkeköy Belediye Başkanvekili Kenan Beyazyüz, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, Özkan Karakaya da katıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]