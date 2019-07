19. ETSİF Fuarı kapılarını açtı

658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası kapsamında 19'uncusu düzenlenen Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı.

658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası kapsamında 19'uncusu düzenlenen Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı. ETSO Başkan Recep Zıpkınkurt, ilerleyen yıllarda Edirne'ye kapalı bir fuar merkezi kazandırmak istediklerini ifade ederken, Belediye Başkanı Recep Gürkan da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) tarafından her yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası'nda açılan Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı (ETSİF) 19'uncu kez kapılarını açtı.



658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası kapsamında bu yıl 19'uncusu düzenlenen fuarın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) desteğiyle Renkly Fuarcılık tarafından düzenlenen ETSİF'te bu yıl çeşitli sektörlerden birçok firma yer alıyor.



"Edirne'ye kapalı fuar merkezi gerekiyor"



7 Temmuz Pazar günü akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak fuarın açılışına Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ile çok sayıda iş adamı ve konuk katıldı. ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt açılış konuşmasında, önümüzdeki yıllarda Edirne'ye kapalı bir fuar alanı kazandırmak istediklerini ifade etti.



"Her türlü desteğe hazırız"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise söz konusu fuar merkezi fikrini desteklediklerini ifade ederek, "Zıpkınkurt başkanımızın ifade ettiği, Edirne'de artık bir kapalı fuar merkezinin zamanı geldi, hatta geçti. Kuşkusuz Trakya Kalkınma Ajansı'ndan böyle bir proje yapılabilir. Elbetteki TOBB yönetiminin de buna katkıda bulunacağına inanıyorum. Biz belediye olarak bununla ilgili her türlü çalışmaya ve çözüm ortaklığa hazırız" diye konuştu.



"Tarımda teknoloji önemli"



Edirne Valisi Ekrem Canalp de medeniyetin başlangıcının tarımın başlangıcıyla beraber olduğuna dikkat çekerek, teknolojiyle daha da yenilikçi hamleler yapıldığına değindi. Canalp, "Şehirlerde ortaya çıkan sanayileşmeyle birlikte memleket ekonomisi bugün dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi haline geldi. İlerideki ekonomik hedefleri ortaya çıkaracak en önemli şeylerden birisi de tarım. Tarımsal üründen katma değer elde edebildiğimiz derecede zenginiz. Bugün burada açacağımız aktivite de tam bu amaca hizmet ediyor. Mümkün mertebe tarımda belli teknolojileri en üst düzeyde kullanmak ve bunun yanında dünyada var olan yeni teknolojilerden haberdar olmak Trakya ve Edirne ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



Vali Canalp ve konuklar kurdele kesiminin ardından fuar alanındaki stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı. - EDİRNE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

