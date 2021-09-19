19 Eylül 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Eylül 2021 Tv 2 Yayın Akışı
19.09.2021 06:42
19 Eylül 2021 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Yalan Dünya
03:45 Kanıt
05:00 Akasya Durağı
06:00 Tatlı İntikam
08:45 Yabancı Damat
10:45 Rehber
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
15:30 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Operasyon 41
23:45 Kanıt
Son Dakika 04:16 "Kalabalık yapmayalım" diyen doktoru tekme tokat dövdü! Korku dolu anlar kamerada 00:43 İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti 00:15 Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu 23:13 Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi 21:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var 19:49 İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti 19:01 DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan "Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" diyerek noktayı koydu 16:16 Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum