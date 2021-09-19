Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Kazara Aşk
04:00 Seven Ne Yapmaz
05:30 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Star Market
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Bize
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika