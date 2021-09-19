Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Efsanelerin İzinde
13:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Bülteni
15:55 Eyüpspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Eyüpspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18:00 % 100 Futbol
18:55 Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika