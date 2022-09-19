Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:25 Büyükbaba ile Savaş
02:50 Gönül Dağı
05:25 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:30 Anadolu'da Yaşam
13:15 Masumlar Apartmanı
16:45 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:10 Dizi
Son Dakika › TV › 19 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika