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19 Eylül Gaziler Günü

30 dakika önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Yurdunuseven, mesajında, bizler "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" inancıyla her türlü tehlikeye karşı göğsünü siper eden, vatan, ezan ve bayrak gibi değerlerimiz uğruna gözünü kırpmadan yollara düşen kadim ve kutlu bir mirasın temsilcileri olduklarını kaydetti.

Şehitlerin ve gazilerin bu kutlu mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktarmak için tüm gücüyle çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirten Yurdunuseven, şöyle devam etti:

"Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharlarıdır. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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