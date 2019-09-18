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19 Eylül Gaziler Günü

30 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilişinin 98. yılı ile 19 Eylül Gaziler Günü'nü milletçe idrak etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Mohaç'ta, Plevne'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşı'nda ölüme nasıl meydan okuduysa bugün de milletin aynı ruhla mukaddesatını muhafaza ettiği aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Dosta güven düşmana korku veren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gece gündüz demeden vatan aşkıyla görev yapan polis teşkilatımız, bölücü terör örgütlerine ve FETÖ'nün hain teşebbüslerine mukabele etmeye her an hazır. Necip milletimiz, Anadolu'nun üzerinde kara bulutların dolaşmasına bedeli ne olursa olsun müsaade ve müsamaha göstermeyecektir.

Bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve selameti için büyük bir özveriyle görev yaparken gazilik yada şehitlik unvanıyla onurlanan kahramanlarımız, bizler için daima ilham ve gurur kaynağı olmuştur."

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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