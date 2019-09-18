Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üçkan, mesajında, her şeye rağmen şehitlerin yaşayan tek şahidi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir neferi olmaktan onur duyan gaziler olarak bugün de yarın da nöbet başında olacaklarını, tek yumruk ve tek ses olarak dünyaya haykırdıklarını kaydetti.

Şehitlerin ve gazilerin bu kutlu mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktarmak için tüm gücüyle çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirten Üçkan, şöyle devam etti:

"Millet olma yolunda, ayrı bir anlam ve önem içeren, tarihin altın sayfalarında yeri aşikar olan, bugün, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından,19 Eylül 1921 gün ve 152 sayılı kanunla gazilik unvanının ve mareşallik rütbesinin verildiği müstesna gündür. Bugün, 'toprak üzerinde yaşayanlar uğrunda can veren şehitlerine sadık kaldıkça vatandır' diyerek, istiklal ve vatan için canını siper eden kahraman gazilerin, dünyaya sergiledikleri örnek davranışın onur günüdür."