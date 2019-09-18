Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
Son Dakika Güncel Haber

19 Eylül Gaziler Günü

2 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.


Pekmezci, mesajında, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna savaşmış, bu uğurda pek çok evladını şehit ve gazi vermiş Türk milleti için gazilik ve şehitliğin çok önemli mertebeler olduğunu belirtti.

Gazilerin aziz millete çok büyük hizmetler yapmış, çetin şartlara korkusuzca göğüs germiş kahramanlar olduğuna vurgu yapan Pekmezci, şunları kaydetti:

"Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışıyla bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır. Aziz Türk milleti gazi bir millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için gurur kaynağıdır. Gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Bu vesile ile başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımıza, şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimizin bu önemli gününü kutluyor, kendilerine yüce Rabbimizden sağlık ve afiyetler diliyorum."

19 Eylül Gaziler Günü, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı
Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]