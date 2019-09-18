Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşil, mesajında, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verildiğini anımsattı.

Türk milletinin vatanının yanı sıra bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs gerdiğini ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

"Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz hain darbe girişiminde, terör eylemlerinde, vatanın bölünmezliği ve huzuru için mücadele ederken hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi ve hayatta olmayan gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz."