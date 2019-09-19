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19 Eylül Gaziler Günü

39 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Bilgin, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şehit ve gazilerin kararlılığı ile kurulduğunu belirtti.

Şehit ve gazilerin hiç bir zaman unutulmadığını ve unutulmayacağını ifade eden Bilgin, Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu aktardı.

Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz varoluş mücadelesinin tılsımı, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' sözünde gizlidir. Yüce dinimizden aldığımız ilhamla milletimizin cesareti birleşmiş ve gazi olma isteği, bu topraklar üzerinde ölümsüzleşmiştir. Tarihin her döneminde tüm zorluklara rağmen hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir gurur kaynağı saymıştır. Bu vatan için kim canını ortaya koymuşsa makamların en yücesine, bu milletin gönlüne yer etmiştir ve bundan sonra da öyle kalacaktır. Gazilerimizin varlığı, onların aziz hatırası, bizim şerefimizdir. Yurdumuzun bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için üstün gayret gösteren şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün huzur içerisinde yaşıyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz."

19 Eylül Gaziler Günü, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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