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19 Eylül Gaziler Günü

21 dakika önce

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin,19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, gazilerin vatan savunması için canlarını seve seve siper ettiklerini ve çok büyük bir duruş sergilediklerini belirtti.

Şehit ve gazilerin asla unutulmayacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Vatan savunması için canını ortaya koyan güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz vatanına ve bayrağına bağlılığını her daim göğsünü siper ederek göstermiştir. Bu yüce ruh hiçbir zaman sönmeyecektir. Kıymetli gazilerimizin de vatan muhafazasında aldıkları yaraları, birer madalya gibi gurur abidesine dönüşmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyor, hayatına devam etmekte olan gazilerimize de acil şifalar ve sağlıklı günler diliyorum."

Namık Kemal Üniversitesi, 19 Eylül Gaziler Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:49 Kaynak: AA
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