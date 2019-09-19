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19 Eylül Gaziler Günü

16 dakika önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kocabıyık, mesajında, vatanın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı ve birliği için canlarını ortaya koyan gazilerin vatanseverliğin yaşayan abideleri olduğunu belirtti.

Anadolu'nun her karışında ecdadın kanı bulunduğu aktaran Kocabıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk milleti olarak bin yıldır bu topraklarda adalet, kardeşlik, huzur ve güveni tesis etmek için mücadele ediyoruz. Gazilerimiz de kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarıyla her zaman millete güç ve ilham kaynağı olmuştur. Gazilerimizin fedakarlıklarının bir karşılığı veya bedeli yoktur. Kahramanlıklarıyla bizlere örnek olan gazilerimizin hayatlarını taşıdıkları onura uygun bir şekilde sürdürmeleri için gereken duyarlılık gösterilmeye devam edilecektir."

Vali Kocabıyık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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