19 Eylül Gaziler Günü

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Semih Şahin, "Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Şentürk, mesajında 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşal rütbesi" ile "gazilik" unvanının verildiği günün yıl dönümünün "Gaziler Günü" olarak kabul edildiğini anımsattı.

"Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir." ifadesini kullanan Şentürk, şunları kaydetti:



"Ölürse şehitlik mertebesine ulaşacağını, yaşarsa kutsal görevi başarıyla tamamlayarak, en onurlu unvan 'gazilik' unvanıyla yaşayacağını bilen evlatlarına bu ülke çok şey borçludur. Onların bu haklı gururlarını bizler de içimizde hissediyor ve onlarla paylaşıyoruz. Bugün üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Bu anlamlı gün dolayısıyla; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tarih boyunca vatanı, bayrağı ve onuru için mücadele eden kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize ise aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Milletvekili Tüzün

Tüzün de Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını aktardı.

Gaziliğin önemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve müdafaasında gazilerin ortaya koyduğu cesaret ve fedakarlığa değinen Tüzün, şunları belirtti:

"Şehitlik mertebesine ulaşmak için ileriye koşan gazilerimiz, vatanımızın kurulmasında ve korunmasında sergiledikleri kahramanlık ile her zaman hatırlanacaklardır. Milletin makus talihinin yenildiği topraklar olan Bilecik, bu değerin en çok bilindiği kadim şehirlerden biridir. Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için en ön safta yer alan gazilerimizin hayatlarının her bir anı kahramanlıklarla doludur. İçlerinde vatan aşkı hiçbir zaman azalmayan gazilerimizin hak ettiği değere kavuşmaları ve en saygın konuma gelmeleri için her zaman elimizden gelen çabayı göstermenin gayretinde olacağız."

Belediye Başkanı Şahin



Belediye Başkanı Şahin ise vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşarak büyük bir fedakarlığı ortaya koyan gazilerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Gazi ve şehitler tarafından emanet edilen şehre en iyi hizmeti vermek gayretinde olduklarını kaydeden Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Yüce milletimizin inancı ve manevi değerleri bünyesinde vatan aşkı ile yandığı ve vatanını savunduğu müddetçe düşüncesinde şehitlik ve gazilik onuru vardır. Milli ve manevi benliğimiz içinde olan bu duyguların, Türk ulusu ve bireyler için vazgeçilmez bir anlam ifade ettiğini unutmamalıyız. Türk milleti bunun en güzel örneğini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yaşamıştır. Yüce Türk milleti, vatanını canından aziz bilmiş ve büyük bir onurla 'Ya istiklal ya ölüm' demiştir. Bugün, bu cennet vatanda huzurlu ve rahat isek, bugünlerimizi destanlar yazan, şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız."