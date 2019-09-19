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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

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Muş'un Varto ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Muş Vali Yardımcısı ve Varto Kaymakam Vekili Mehmet Kocabay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ekrem Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler ile öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi. - MUŞ

19 Eylül Gaziler Günü, Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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