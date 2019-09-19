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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

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Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Keban ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Jandarma Astsubay Çavuş Turgay Durak, günün anlam ve önemine ilişkin şöyle konuştu:

" Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilişinin 98. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü büyük coşku ve sevinçle kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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