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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Hadim'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

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Hadim'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hadim Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra tören alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.

Anma programına Hadim Kaymakam Vekili Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Garnizon Komutanı Burak Hamdi Zorlu, Emniyet Amiri Halil Acar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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