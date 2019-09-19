Karapınar'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Karapınar'daki tören Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla devam etti.

İlçede görev yapan Teğmen Mücahit Tanyeri, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazileri her zaman minnetle anacaklarını söyledi.

Program sonunda gaziler tebrikleri kabul etti.



Törene İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, Garnizon Komutanı Topçu Albay Bülent Uysal, Belediye başkanı Mehmet Yaka, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.