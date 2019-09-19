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19 Eylül Gaziler Günü

56 dakika önce

Beyşehir'de "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

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Beyşehir'de "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilciliğinin çelenklerinin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından tören sona erdi.

Programlara Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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