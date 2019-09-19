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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Kayseri Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.

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Kayseri Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmanın ardından konuşan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, emperyalist güçlerin Türk ordusu karşısında defalarca hüsrana uğradığını, Türk milletinin bundan sonra da ezan sesi duyulan topraklarda yabancı bir bayrağın dalgalanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Balcı, "Kan dökülerek Türk'e vatan olan topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Asil Türk milletinin bağrından çıkan, tarihi şan ve şerefle dolu Türk ordusu, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. Ordumuza her zaman sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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