Yalıhüyük'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Tören alanında konuşan İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, "19 Eylül Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı gündür." dedi.
Kılınç'ın konuşmasının ardından öğrencilerin günün önem ve anlamına yönelik okuduğu şiirlerle tören sona erdi.
Programa Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Belediye Başkanı Hasan Koçer, gaziler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.