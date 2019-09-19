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19 Eylül Gaziler Günü

27 dakika önce

Yahyalı Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.

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Yahyalı Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanvekili Meral Koşar, gaziler ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği tören, çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü, Yahyalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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