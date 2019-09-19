19 Eylül Gaziler Günü
27 dakika önce
Yahyalı Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:16 Kaynak: AA
Yahyalı Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanvekili Meral Koşar, gaziler ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.
Vatandaşların da ilgi gösterdiği tören, çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
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