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19 Eylül Gaziler günü

27 dakika önce

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şahin ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Vali Şahin, imzaladığı metni okudu.

Vali Şahin, metinde Türk milletinin tarihin her döneminde bayrağına, vatanına ve hürriyetine yönelen tehditlere birlik ve beraberlik içinde direndiğini ifade etti.

Türk milletinin milli iradeye ve geleceğine sahip çıkma azim ve kararlılığını tüm dünyaya daima gösterdiğini belirten Şahin, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kıbrıs'ta hangi inanç ve amaç uğruna savaşmışsa 15 Temmuz gecesi de aynı amaç ve inançla ölüme meydan okuyarak kahramanlık destanlarına bir yenisini eklediğini kaydetti.

Kahraman gazilerin bu özel günlerini kutlayan Şahin, şöyle devam etti:

"Büyük Atatürk, Türk milleti olarak zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve tazimle anıyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."

Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Tandoğan, il protokolü ile gaziler ve öğrenciler de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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