Yüksekova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törenin ardından Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven şehit ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Törene, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.