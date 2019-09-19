19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çankırı'da tören düzenlendi.

Anıt Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkan Vekili Hasan Kertlez, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi Kore Gazisi Mustafa Kurt şiir okudu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Çelik, Gaziler Günü 19 Eylül'ün aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin de kuruluş günü olduğunu söyledi.

Gaziler Günü'nün Türkiye'nin toprak bütünlüğü uğurunda mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve vatandaşların şeref günü olduğunu ifade eden Çelik, tüm gazilerin gününü kutladı.