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19 Eylül Gaziler Günü

2 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanının verilmesinin 98'inci yıl dönümü nedeniyle Bozkır ilçesinde "Gaziler Günü" törenle kutlandı.

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Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanının verilmesinin 98'inci yıl dönümü nedeniyle Bozkır ilçesinde "Gaziler Günü" törenle kutlandı.

Bozkır Hükmet Konağı bahçesindeki tören saygı duruşu ve İstikal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp, bahçedeki Atatürk büstüne Bozkır Kaymakamlığı ve Bozkır Belediyesinin çelenklerinin bırakılmasıyla sürdü.

Daha sonra Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Selim Kankatarı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Lise öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından program sona erdi.

Törene, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkan Vekili Hasan Özcan, Bozkır Cumhuriyet Baş Savcısı Selin Kutluata, Bozkır Emniyet Amiri Ramazan Arlı, Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, gaziler ve ilçe protokolü katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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