Sivas'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Burada konuşan Kıbrıs gazisi Süha Tan, Gaziler Günü'nü kutlamanın gururu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü, daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan şehitlikleri ve gazilerin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.