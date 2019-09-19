Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Alay Komutanı Nail İlbey, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, kurum amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Merkez Karakol Komutanı Teğmen Mustafa Karaosmanoğlu tarafından yapıldı.



Karaosmanoğlu, bu aziz vatana canını adayan kahramanların günü olduğunu belirterek, "19 Eylül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında, Türk kahramanlığının taçlandırıldığı bir gündür. TBMM, 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' ile 'Mareşallik' unvanı tevcih etmiştir. Bugün, 1919-1922 yılları arasında Kurtuluş Savaşında, 1950 yılında Kore'de, 1974 yılında Kıbrıs'ta savaşan, muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları, tüm malul gazilerin şeref günüdür" dedi.



Ülkemizde bugün, dün olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanların olduğuna vurgu yapan Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bilinmelidir ki Türk halkının azim ve kararlığı, her türlü zorluğu yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini sonsuza kadar yaşatmaya muktedirdir. Al rengini şehit kanından alan al bayrağımızın rengi son dönemde toprağa düşen şehitlerimizin kanlarıyla daha da katmerleşmiştir. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazilik unvanı Türk toplumunun ortak değeridir."



Daha sonra Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz da kısa bir konuşma yaptı.



Program öğrenciler ve askerlerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi. - BİTLİS