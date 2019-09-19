Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
Son Dakika Güncel Haber

19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendiBulanık Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene;

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi


Bulanık Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Kaymakam Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler ile öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından şehit ve gazi yakınları kaymakamlık makamında Kaymakam İlidi tarafından ağırlandı. - MUŞ

19 Eylül Gaziler Günü, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:44:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]