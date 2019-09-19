Gölcük Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Anıtpark'ta düzenlenen törende, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Levent Tezcan ve Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmanın ardından konuşan Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan, birinci dünya savaşı sonrasında vatanı bölerek parçalamak isteyen yedi düvele mensup düşmanların dört bir yandan toprakları işgal ettiğini, amaçlarının ise Anadolu'daki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Düşmanın, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından durdurulduğunu ifade eden Arslan, "Türk ordusu, 13 Eylül 1921'de 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun en kanlı muharebelerden birisi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Yunan ordusunu tarihinin en büyük bozgununa uğratmıştır. Anadolu'dan çıkan Milli Mücadele kıvılcımları, Sakarya'da Dumlupınar'da alev topuna dönüşerek bir volkan gibi patlamıştır. Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olan ve yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi, Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek, bugünün hür ve bağımsız Türk Cumhuriyetinin yolunu açmıştır." diye konuştu.

Törene ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.