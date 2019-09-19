Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Tarihi valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Törende konuşan 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen Kamil Ünüvar, gazilerin vatan için canlarını siper ettiğini ve milletin onlara minnettar olduğunu belirtti.

Ardından öğrenciler şiir okudu.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ve kurum müdürleri katıldı.