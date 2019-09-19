Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
Son Dakika Güncel Haber

19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahlat Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Ferdi Ayyıldız yaptı.


Tören, Ahlat Askerlik Şube Başkanlığı bahçesinde verilen ikramın ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.


Düzenlenen törene Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

19 Eylül Gaziler Günü, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok
Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:31:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]