Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Hakkari'de de törenle kutlandı.



Valilik binası önünde düzenlenen törene Vali İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Aşık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Duygu Demirayak Durmaz, vali yardımcıları İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman, kamu kurum ve kuruluş amirleri, askeri personel, polis memurları ile gazi ve yakınları katıldı. Vali İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Aşık ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Tören, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Teğmen Oğuzhan Akyürek tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından sona erdi.



Vali İdris Akbıyık, törene katılan 91 yaşındaki Kore gazisi Yusuf Kaya ile yakından ilgilenerek makamında ağırladı. Elindeki baston yardımıyla yürüyebilen Kaya'nın elinden tutarak makamına kadar eşlik eden Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği Kore gazisini daha sonra arabayla evine bıraktırdı.



Ziyaret sonunda Vali Akbıyık, makamında ağırladığı gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ